Hier ist der Launch-Trailer von Madden NFL 20

Wenn ihr ein Freund von American Football seid, dann freut ihr euch wahrscheinlich auf den Freitag nächster Woche - an diesem Tag erscheint das neue Madden NFL 20. Da EA Sports den Titel unterschiedlichen Nutzern und Käufern zu gestaffelten Zeiten zur Verfügung stellt, haben sie schon heute den offiziellen Launch-Trailer präsentiert.

Die Hauptattraktion des Sportspiels ist in diesem Jahr der "Superstar X-Factor" (obwohl wir nicht viel davon im Trailer zu sehen bekommen), im Grunde ist das eine verbesserte Fähigkeit der größten Stars. Außergewöhnlichen Sportlern, wie Tom Brady von den New England Patriots, stehen verbesserte spielerische Möglichkeiten zur Verfügung, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Es wird insgesamt 50 Spieler geben, die mit einem Superstar-X-Factor ausgestattet sind, diese Stars werden also mit Sicherheit noch heller leuchten. Madden NFL 20 erscheint am 2. August für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Quelle: EA.