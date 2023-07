Hier ist der Grund, warum Rebel Moon nicht als Star Wars-Projekt endete

HQ

Zack Snyders Rebel Moon ist einer der am meisten erwarteten Science-Fiction-Filme des Jahres, aber ursprünglich hatte er als Star Wars-Projekt begonnen.

Im Gespräch mit Empire sprach Snyder darüber, dass das niemals funktionieren würde, da er einen R-Rated-Film wollte und dass er von den zuvor bekannten Star Wars-Charakteren getrennt werden sollte.

"Der Verkauf [von Lucasfilm an Disney] war gerade stattgefunden. Es gab dieses Zeitfenster, in dem, weißt du, wer weiß, was möglich ist? Ich dachte mir: 'Ich will keinen deiner Charaktere. Ich will nichts mit irgendwelchen bekannten Charakteren machen, ich will nur nebenbei mein eigenes Ding machen." Und ursprünglich dachte ich: 'Es sollte mit R bewertet werden!' Das war fast ein Nichtstarter."



Snyder fuhr fort und sagte, dass es "wahrscheinlich nie das sein würde, was ich wollte, den Film zu einem Star Wars-Film zu machen". Stattdessen hat er sein eigenes Science-Fiction-Universum geschaffen, das hoffentlich für frischen Wind sorgen wird, wenn Rebel Moon später in diesem Jahr veröffentlicht wird.