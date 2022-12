Hier ist der erste Transformers: Rise of the Beasts Trailer

HQ

Es ist ein paar Jahre her, seit wir den letzten Film der Transformers-Reihe gesehen haben. Während die letztgenannten Filme im Allgemeinen von schlechter Qualität waren (sie waren ehrlich gesagt scheiße), war Bumblebee von 2018 eine Ausnahme und brachte das Franchise wieder auf Kurs, ohne Michael Bays übertriebene Orgie von Explosionen.

Bald wird es noch mehr Transformers in Form von Transformers: Rise of the Beasts geben, das 2023 Premiere feiert. Steven Caple Jr. führt Regie und jetzt haben wir endlich einen richtigen Trailer. Wir empfehlen Ihnen, es so schnell wie möglich zu sehen, da es wirklich cool aussieht.