Hier ist der erste offizielle Trailer zu Frasier

HQ

Wir nähern uns dem Comeback einer der beliebtesten Sitcom-Figuren aller Zeiten, Dr. Frasier Crane. Wieder gespielt von Kelsey Grammer, zieht er zurück nach Boston, wo er einst sein Debüt in Cheers gab.

Dies ist ein neues Kapitel in Frasiers Leben, da er seine Beziehung zu seinem Sohn verbessern möchte, während er sich in Boston niederlässt und neue Leute (und einige bekannte Gesichter) kennenlernt. Frasier feiert am 12. Oktober auf Paramount+ Premiere. Schaut euch den ersten richtigen Trailer unten an, sagen wir einfach, dass Frasier genauso ... Nachvollziehbar wie eh und je.