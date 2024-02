Hier ist der erste Blick auf Severance Staffel 2

Wenn Sie sich auf mehr Severance gefreut haben, haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute Nachricht ist, dass die Produktion wieder in vollem Gange ist, und um diesen Anlass zu feiern, hat Apple TV+ ein Bild hinter den Kulissen geteilt, auf dem Adam Scotts Mark einen der Korridore seines Arbeitsplatzes entlangläuft.

Die schlechte Nachricht ist natürlich, dass die Serie noch in Produktion ist, was wahrscheinlich bedeutet, dass eine tatsächliche Veröffentlichung der zweiten Staffel noch in weiter Ferne liegt, wobei Ende 2024 der früheste plausible Zeitraum zu sein scheint, in dem sie erscheinen könnte.

Dennoch scheint der ausführende Produzent Ben Stiller froh zu sein, wieder am Set zu sein, und hat das Bild mit einem einfachen Post auf X ergänzt, in dem es heißt: "Zurück an die Arbeit.

Freuen Sie sich auf mehr Severance ?