Hier ist Christian Bale als Frankensteins Monster in "Die Braut"

Es ist lange her, dass wir das Vergnügen hatten, Frankensteins Monster auf der großen Leinwand zu sehen, aber nächstes Jahr werden wir wieder die Chance dazu haben. Universal hat, wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, seine ikonischen Horrorfiguren mit gemischtem Erfolg wiederbelebt, zuerst mit dem glanzlosen The Mummy aus dem Jahr 2017 und dann dem phänomenalen The Invisible Man aus dem Jahr 2020. Nächstes Jahr ist es an der Zeit, dass der Wolfsmensch ein Comeback feiert und, wie wir bereits erwähnt haben, Frankensteins Monster.

Jetzt können wir eine Reihe von Bildern aus dem letztgenannten Film anbieten, in denen wir Christian Bale als Frankensteins Monster und Jessie Buckley als die Braut des Monsters sehen können. Neben diesen Schauspielern werden auch Penelope Cruz, Peter Sarsgaard und Annette Bening beteiligt sein. Der von Maggie Gyllenhaal geschriebene und inszenierte Film kommt am 3. Oktober 2025 in die Kinos.