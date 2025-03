Hier ist alles, was du über das Hornet's Sting-Update von War Thunder wissen musst

Das erste große Update des Jahres 2025 ist im kostenlosen, plattformübergreifenden MMO-Militärspiel von Gaijin Entertainment, War Thunder, eingetroffen.

Mit dem Namen Hornet's Sting bringt dieses neue Content-Paket viele zusätzliche Fahrzeuge zum Freischalten, verbessert bestehende Inhalte und nimmt Verbesserungen an verschiedenen Stellen vor, die sich die Fans schon länger gewünscht haben.

Während Hornet's Sting ab sofort im Spiel verfügbar ist, haben wir ein praktisches "All You Need to Know"-Video erstellt, um zu zeigen, was das Update zu bieten hat.

Im Video gehen wir darauf ein, woher der Name Hornet's Sting stammt und wie die neue Reihe von Jagdflugzeugen und ihre berühmten Konkurrenten das Spielerlebnis der Luftkämpfe in War Thunder erheblich verändern sollen.

Anschließend werfen wir einen Blick auf den Himmel, während wir auch auf das Land und das Meer schauen, um die verschiedenen anderen Fahrzeuge vorzustellen, die im Rahmen von Hornet's Sting ins Spiel kommen und das War Thunder-Geschehen auf aufregende Weise durcheinanderbringen werden.

Nachdem wir uns auf die Fahrzeuge konzentriert haben, betrachten wir die Änderungen und Verbesserungen der Karten und erkunden, wie die Fans beeindruckt sein werden, wenn sie eine Reise nach Rhein, Sinai und Jungle unternehmen.

Danach werfen wir einen Blick auf die neuen Funktionen und Verbesserungen, die einige zentrale Gameplay-Elemente betreffen, wie UAV-Bild-im-Bild, Radarantenne und Jet-Pilotierung am Rande des Möglichen, die mit dem Maneuver Mode und Thrust Vectoring verstärkt wird.

Nicht zu vergessen: Das Hornet's Sting-Update von War Thunder hat für Fans aller Art etwas zu bieten. Schaut euch also unbedingt das "All You Need to Know"-Video unten an, um mehr über diese verschiedenen Bereiche und vieles mehr zu erfahren.

Du kannst heute in War Thunder auf PC, Mac, PlayStation oder Xbox-Konsolen eintauchen, und Gamereactor-Leser können einen Bonus erhalten, wenn sie das Spiel ausprobieren, indem sie einfach auf diesen Link klicken.