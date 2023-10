Hier erfährst du, wie du Phantom Liberty super früh beenden kannst

HQ

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty führt - neben anderen großen neuen Features - eine satte neue Geschichte ein, in die ihr euch einbringen könnt. Wenn du jedoch keine Lust auf eine weitere großartige Questreihe hast, kannst du sie super früh beenden.

Es gibt eine Dialogoption, die es V ermöglicht, die Quest in Phantom Liberty zu verlassen. Dadurch kannst du die Mission nicht fortsetzen, da die anderen Charaktere sich dafür entscheiden, ohne dich weiterzumachen. Dies ist eine große Liebe zum Detail von CD Projekt Red, aber wir können diese Option nicht empfehlen, wenn Sie den DLC gerade erst gekauft haben.

Im Sinne eines Rollenspiels macht es Sinn, da V sich nicht unbedingt auf etwas einlassen möchte, das nicht direkt damit zu tun hat, Johnny Silverhand aus dem Kopf zu bekommen. Wie PC Gamer darauf hingewiesen hat, können Sie dies in der vierten Mission in Phantom Liberty tun, was ziemlich früh ist.

Würdest du die Hauptquestreihe in Phantom Liberty über Bord werfen?