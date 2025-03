Hier erfährst du, wann du anfangen kannst Split Fiction zu spielen

HQ

Es ist fast an der Zeit, sich auf das nächste große Abenteuer der schwedischen Genossenschaftsmeister von Hazelight einzulassen. Das Team wird bald Split Fiction debütieren, ein Abenteuer, das sich um zwei widersprüchliche Individuen dreht, die die Aufgabe haben, ihre Differenzen beiseite zu legen, um eine gemeinsame Aufgabe zu erfüllen. Wir wissen zwar, dass Split Fiction am 6. März auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird, aber der genaue Startzeitpunkt ist ein Geheimnis geblieben. Oder das war der Fall...

EA und Hazelight haben sich nun die feste Zeit geteilt, zu der Spieler auf der ganzen Welt ihr Abenteuer beginnen können. Für diejenigen in Großbritannien und Europa wird die Veröffentlichungszeit 16:00 GMT / 17:00 MEZ sein, was für diejenigen, die in ein paar Tagen etwas Lustiges suchen, mit dem sie sich unterhalten können, auch mit der Zeit zusammenfällt, zu der Alex und ich einen GR Live Stream veranstalten, um die Eröffnungsstunde des Spiels zu überprüfen.

Was die breiteren Startzeiten betrifft, so sind sie tatsächlich auf der ganzen Welt gleich, was bedeutet, dass die amerikanische Westküste ab 8:00 Uhr PST spielen kann, während die australische Ostküste bis 3:00 Uhr am Morgen des 7. März warten muss.

Schauen Sie sich das vollständige Bild zur Startzeit unten an.