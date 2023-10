Hier erfahren Sie, wann Assassin's Creed Mirage in Ihrer Region veröffentlicht wird

HQ

Wenn ihr die Stunden gezählt habt, bis ihr Basims Abenteuer beginnen und in Assassin's Creed Mirage eintauchen könnt, haben wir gute Nachrichten für euch, denn Ubisoft hat jetzt die Veröffentlichungszeiten für das Spiel bekannt gegeben.

Das Spiel soll am 5. Oktober um Mitternacht sowohl für PC als auch für Konsole in Großbritannien erscheinen und wird in Europa gestaffelt veröffentlicht, wobei die PC-Version um 1:00 Uhr MESZ für Westeuropa und um 2:00 Uhr MESZ für Osteuropa debütiert.

Die Konsolenversion wird tatsächlich um Mitternacht in allen lokalen Regionen debütieren, was leicht zu merken ist, aber die PC-Version ändert sich je nach Zeitzone dramatisch, wobei Sydney am 5. Oktober um Mitternacht Ortszeit Zugang erhält, während Los Angeles am 4. Oktober ab 22:00 Uhr PDT mit dem Spielen beginnen kann.

Die vollständige Grafik zur Veröffentlichungszeit finden Sie unten.