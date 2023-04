Hidetaka Miyazaki von FromSoftware als einer der 100 einflussreichsten Menschen des Jahres 2023 ausgezeichnet

HQ

Time hat seine jährliche 100 Most Influential People of the Year-Liste veröffentlicht, und für 2023 sind Videospiele zum zweiten Mal vertreten. Und das liegt daran, dass Hidetaka Miyazaki von FromSoftware, nachdem Shigeru Miyamoto es 2007 auf die Liste geschafft hat, den Schnitt gemacht hat.

Bekannt als Schöpfer und Game Director von preisgekrönten und gefeierten Titeln wie Elden Ring und Sekiro: Shadows Die Twice, hat sich der berühmte Entwickler mit Michael B. Jordan, Ke Huy Quan, Pedro Pascal, Doja Cat, Angela Bassett, Lionel Messi, Patrick Mahomes II, Elon Musk, Natasha Lyonne und anderen zusammengeschlossen.

Im Rahmen seiner Akkreditierung auf der Liste hat Naughty Dog's Neil Druckmann einen kleinen Auszug über Miyazaki geschrieben, der mit folgenden Worten endet:

Deshalb ist Elden Ring - sein äußerst beliebter Hit für 2022 - ein großartiger Botschafter für Videospiele und die einzigartigen Gefühle, die sie im Spieler hervorrufen können, Gefühle, die ein passives Medium wie das Fernsehen niemals wiedererzeugen kann. Miyazakis Spiele geben dem Spieler das Gefühl, vollendet und klug zu sein - und das alles dank seiner kompromisslosen Herangehensweise und der seines Teams. Er weigert sich, die Mechanik oder die Überlieferung zu übererklären, sondern vertraut darauf, dass der Spieler es selbst herausfindet."

Denkst du, dass mehr Spieleentwickler eine Time's-Jahresliste erstellen sollten?