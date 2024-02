Hidetaka Miyazaki sieht eine "hohe Wahrscheinlichkeit", dass zukünftige Soulsborne-Spiele nicht von ihm inszeniert werden

HQ

Während es oft Tausende von Menschen braucht, um Ihre Lieblingsspiele zu entwickeln, schreiben viele Fans ihren Erfolg (oder in einigen Fällen ihren Niedergang) einer oder wenigen Personen zu. Hidetaka Miyazaki gilt als Vater von Dark Souls, Bloodborne, Sekiro und Elden Ring.

Seiner Gnade ist es zu verdanken, dass wir uns unmöglichen Bossen und endlosen Giftsümpfen stellen dürfen, sagen viele Fans der Soulsborne-Reihe, aber das wird vielleicht nicht für immer der Fall sein. Im Gespräch mit IGN sagte Miyazaki, dass es eine "hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir die Verantwortung des Direktors in Zukunft an diese anderen Souls-Spiele delegieren werden."

"Ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in Zukunft neue Direktoren sehen werden", fuhr er fort. "Und ich denke, wenn wir das tun, würde ich gerne von dieser Aufsichtsrolle zurücktreten und ihnen die volle Richtung und volle Kontrolle über diese Projekte geben. Ich denke, das ist wirklich der beste und einfachste Weg für sie, in diesem Umfeld und mit diesen neuen Projekten zu gedeihen."

Dark Souls II ist bisher das einzige Spiel der Reihe, bei dem Miyazaki nicht am Ruder war, und viele Fans sehen es deshalb als das schlechteste Spiel der Trilogie an. Miyazaki selbst trat jedoch für das Spiel auf und sagte: "In Bezug auf Dark Souls II denke ich, dass dies ein wirklich großartiges Projekt für uns war. Ich denke, ohne sie hätten wir nicht viele der Verbindungen und Ideen gehabt, die den Rest der Serie getragen haben."

Glaubst du, dass die Soulsborne-Spiele ohne Miyazaki überleben werden?