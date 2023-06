Hideo Kojima will in den Weltraum, um dort Spiele zu machen

HQ

Obwohl es mehrere Vertreter von Videospielen mit großem Budget gibt, die als "Autoren"-Werke angesehen werden können, wenn wir jetzt auf den ersten Game Director hinweisen müssten, der jedes Detail der Titel, an denen er beteiligt ist, mit seiner Unterschrift versehen, dann ist es Hideo Kojima.

Obwohl der gefeierte Schöpfer von Metal Gear und Death Stranding uns auf dem Summer Game Fest keine Titel gezeigt hat, wissen wir, dass er in mehrere Projekte wie Death Stranding 2 und einen Xbox-exklusiven Titel vertieft ist, den wir vorerst als Overdose kennen, Kojima blickt bereits darüber hinaus und sein Blick ist auf die Sterne gerichtet.

Kojima will in den Weltraum reisen und dort Spiele machen. Das haben wir aus einem Tweet von Stephen Totilo während der Präsentation seines Dokumentarfilms Connecting Worlds herausgefunden:

"Ich will ins Weltall. Ich möchte in den Weltraum fliegen und ein Spiel entwickeln, das man im Weltraum spielen kann... Also schickt mich bitte jemand in den Weltraum."

Wir würden gerne etwas so Einzigartiges spielen, wie das, was aus dieser Erfahrung entstehen könnte, aber leider können wir dir dabei nicht helfen, Hideo. Aber ich bin mir sicher, dass Elon Musk Sie auf eine Liste für eine seiner Weltraumtourismusreisen setzen kann.