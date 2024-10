Hideo Kojima möchte, dass seine Spiele auch in Jahrhunderten noch in Erinnerung bleiben

HQ

Es gibt nur sehr wenige Autorenfilmer in der Spielewelt, die an Hideo Kojima heranreichen. Ob man seine Werke liebt oder hasst, es ist schwer zu behaupten, dass sein Stempel nicht sehr deutlich auf ihnen zu sehen ist. Man merkt, wenn etwas aus dem Kopf von Kojima kommt, und er ist sehr wählerisch bei dem, was er herausbringt.

Wie von Automaton Media übersetzt, sprach Kojima kürzlich mit Fans über die Zukunftspläne für seine Werke. "Für den Anfang", sagte er. "Die Art und Weise, wie Kunst bewertet wird, verändert sich mit der Zeit. So wie Gemälde 100 oder 200 Jahre nach dem Tod des Künstlers gewürdigt werden, bleiben auch Spiele und Filme nach dem Tod ihrer Schöpfer als Objekte erhalten, die von Generation zu Generation weitergegeben werden."

"Wenn ich etwas mache, mit dem ich zufrieden bin, kommen Jahrhunderte später vielleicht Außerirdische und sagen: 'Das ist großartig'. Ich glaube, das ist es, was es bedeutet, etwas hinter sich zu lassen."

Es ist klar, dass Kojima starke Gefühle für das Vermächtnis hat, das er hinterlässt. Dennoch steckt in der 61-jährigen Legende noch viel Kreativität. Hoffentlich wird die Erhaltung des Spiels den Punkt erreichen, an dem wir klassische und neue Kojima-Titel ohne viel Aufhebens spielen können.