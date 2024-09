Hideo Kojima bestätigt, dass das Veröffentlichungsdatum von Death Stranding 2 feststeht und wird es nächstes Jahr enthüllen

HQ

Death Stranding 2: On the Beach war einer der Stars der Tokyo Game Show, mit einer Gameplay-Präsentation mit einem neuen Fotoshooting-Modus und einigen Zwischensequenzen (allerdings kein Trailer).

Director Hideo Kojima war auf der Bühne und verriet, dass das Spiel noch im Jahr 2025 erscheinen soll. Tatsächlich steht das Veröffentlichungsdatum "bereits fest, und ich arbeite derzeit daran, um mich darauf vorzubereiten".

"Da wir über 2025 sprechen, wird es nächstes Jahr veröffentlicht, also werden wir es irgendwann im nächsten Jahr ankündigen. Aber aufgrund einiger unvorhergesehener Umstände können wir es heute nicht bekannt geben."

Kojima fügt hinzu, dass er das Spiel noch zusammenstellt, es also noch nicht fertig ist, aber er fühlt sich "ziemlich gut dabei".

Obwohl es zu diesem Zeitpunkt weder einen Trailer noch viel Gameplay gab, enthüllte Kojima einige Details, wie einen neuen Charakter namens Rainy, gespielt von Shioli Kutsuna, sowohl in der englischen als auch in der japanischen Version, sowie ein "Fotoshooting-Event" mit unglaublich realistischen Animationen der Schauspielerinnen Kutsuna, Léa Seydoux und Elle Fanning.

Death Stranding 2: On the Beach wird 2025 exklusiv für PS5 erscheinen. Das Veröffentlichungsdatum steht noch fest, aber Kojima will es noch nicht verraten. Vielleicht wartet er darauf, zuerst das Veröffentlichungsdatum von GTA 6 zu erfahren, damit sie nicht kollidieren...