Hideo Kojima arbeitet bereits am nächsten Projekt

Da Death Stranding hinter uns liegt fragen sich einige Spieler, was Chefentwickler Hideo Kojima mit seinem eigenen Team wohl als Nächstes angehen wird. Zuletzt sprach der Metal-Gear-Solid-Erfinder sehr offen über Horror in Medien, was einige Spieler auf die Fährte von Silent Hills lenkte, sowie darüber Filmszenen anfertigen zu wollen. Während hierzulande die Feiertage stattfanden (die in Japan kein Thema sind), hat sich der Studiochef im Internet zu seinem nächsten Projekt geäußert. Der kreative Japaner schreibt auf Twitter: "Arbeite am nächsten Konzept, während niemand im Büro ist". Auf einem Foto sehen wir seinen Laptop und weil der Produzent normalerweise nichts dem Zufall überlässt, könnten wir dort womöglich bereits einen Hinweis erkennen...