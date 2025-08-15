Der neueste VR-Titel von Realcast führt die Spieler mit einem herrlich verdrehten Konzept in moralisch düsteres Terrain. Wie der Name schon sagt, geht es bei Hide the Corpse darum, eine Leiche zu verstecken, bevor die Polizei auftaucht, nicht gerade ein durchschnittlicher Sommerzeitvertreib.

Hier gibt es keine übergreifende Geschichte, nur eine Reihe von eigenständigen Herausforderungen, die jeweils ihre dunkle kleine Geschichte erzählen. Die Prämisse bleibt die gleiche: Du sitzt in einem Raum mit einer Leiche fest, und die Polizei ist nur wenige Minuten entfernt. Ihr Job? Verstecke die Leiche und vernichte alle belastenden Beweise, bevor die Jungs in Blau herumschnüffeln. Der Wiederspielwert entsteht durch die zufällige Platzierung von Gegenständen und Leichen, die die Spieler dazu zwingen, ihre Umgebung zu erkunden und mit Verstecken kreativ zu werden. Einige dieser Orte sind grenzwertige Geheimnisse, die mehr zufällig als absichtlich entdeckt wurden, was sich ein wenig unfair anfühlen kann, auch wenn es unbestreitbar befriedigend ist, über einen zu stolpern.

Bevor Sie überhaupt anfangen zu spielen, verlangt Hide the Corpse einen seltsam großen Spielbereich für seine virtuelle Zone, seltsam, wenn man bedenkt, dass Sie meistens stationär sind, entweder sitzend oder stehend. Die einzige wirkliche Bewegung besteht darin, Objekte aufzuheben, abgesehen davon, dass man mit den virtuellen Händen mit den Sense -Controllern herumfuchtelt. Die Bewegung erfolgt über Thumbsticks auf engstem Raum, mit inkrementellem Drehen.

Du greifst nach Gegenständen mit den Auslösetasten, und die Physiksimulation des Spiels verleiht allem ein befriedigendes Gefühl von Gewicht. Hier glänzt das Spiel: Eine schwere Leiche durch überfüllte Räume zu schleppen und sie in jeden Winkel zu stopfen, den du finden kannst, ist sowohl düster als auch seltsam fesselnd. Wenn du jedoch zu stark ruckst, verlierst du den Halt, also ist Geschwindigkeit nicht immer dein Freund, selbst wenn die Uhr tickt. Die Gewichtssimulation ist beeindruckend gemacht und vermittelt ein echtes Gefühl von Gewicht und Widerstand, während du Objekte anhebst und manövrierst.

Werbung:

Wenn die Zeit abläuft, wird deine Leistung beurteilt. Wenn die Polizei die Leiche entdeckt, ist das Spiel vorbei. Wenn du es gut versteckt hast, wirst du danach bewertet, wie viele persönliche Gegenstände du versteckt hast, wie viele Fingerabdrücke übrig geblieben sind und wie schnell du alles abgezogen hast. Um neue Gebiete freizuschalten, musst du die Leiche in zwei separaten Verstecken in jedem Level verstecken. Es gibt sechs verschiedene Umgebungen, die du durchspielen kannst, von einer typischen Wohnung bis hin zu einer ausgewachsenen Raumstation.

Die Punktevergabe ist ziemlich streng, so dass es bei Wiederholungen noch viel Raum für Verbesserungen gibt. Allerdings fühlt sich das Zeitlimit selbst in den frühen Levels aggressiv kurz an und zwingt die Spieler zu hektischen Entscheidungen. Sicher, dieses Chaos ist Teil des Charmes, aber es wäre schön, einen Moment zum Durchatmen und Strategisieren zu haben. Auch wenn jedes Mal die gleichen Gegenstände versteckt werden müssen, ist es aufgrund ihrer zufälligen Platzierung in Kombination mit dem Zeitdruck leicht, einige zu vergessen, was zu niedrigeren Punktzahlen führt. Eine Checkliste für die Beweismittelvernichtung wäre eine willkommene Ergänzung.

Optisch ist Hide the Corpse sauber und stilvoll in seiner Einfachheit. Das Spiel lehnt sich an einen groovigen 70er-Jahre-Vibe mit Lavalampen, Velourstexturen und einer warmen Farbpalette an. Die Grafik im Comic-Stil, die in Indie-VR mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme ist, ist gut ausgeführt und schlägt trotz des morbiden Themas einen verspielten Ton an. Es gibt gerade genug Details, um die Welt lebendig erscheinen zu lassen. Die Charaktere haben Persönlichkeit, von ihren skurrilen Schnurrbärten bis hin zu den farbenfrohen Outfits und schlaffen Gliedmaßen der Leiche. Die Leistung auf der PS5 ist flüssig und es gibt keine nennenswerten Ladeprobleme. Du wirst gegen die Uhr schwitzen, aber die Reisekrankheit könnte genauso hart zuschlagen, denn nach weniger als einer Stunde brauchte ich eine ernsthafte Pause vom Verstecken von Leichen.

Werbung:

Der Soundtrack passt mit entspannten 70er-Jahre-Gitarren-Grooves gut zur Stimmung und ergänzt den schwarzen Humor des Spiels perfekt. Leider ist es in jedem Level die gleiche Strecke, und sie wird schnell alt.

Hide the Corpse ist etwas anderes. Ein skurriles Puzzlespiel, das es wagt, seltsam zu sein und seinen makabren Sinn für Humor umarmt. Das einfache, aber clevere Konzept hält für mehrere Stunden Spielspaß durch, auch wenn sich die Übelkeit einschleicht. Das Gesamtpaket fühlt sich etwas unausgegoren an und wiederholt sich zu oft, aber mit ein wenig Feinschliff könnte sich diese Indie-Kuriosität zu etwas viel Größerem entwickeln. Es gibt viel Potenzial im Chaos, in dem man Leichen versteckt.