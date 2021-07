Seit vorgestern könnt Ihr bei uns eine Kritik zum heute erscheinenden Monster-Hunter-Stories-Nachfolger Wings of Ruin lesen. Ab 16 Uhr legen wir im heutigen Livestream nach und zeigen den rundenbasierten Monster-Hunter-Ableger in Aktion.

Steuert einfach die GR-Live-Homepage an und begleitet uns beim Monstersammeln in Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Viel Spaß!