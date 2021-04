You're watching Werben

Letzte Woche berichteten wir über die Veröffentlichung des storylastigen 2D-Platformers Lost Words: Beyond the Page für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch. In der heutigen Episode von GR Live legen wir nach und zeigen Euch das Spiel aus der Feder von Rhianna Pratchett (Tomb Raider, Mirror's Edge) in Aktion.

Wenn Ihr mehr wissen wollt, solltet Ihr ab 16 Uhr deutscher Zeit die GR-Live-Homepage ansteuern.