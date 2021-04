Heute bei GR Live: Before Your Eyes

In der heutigen Folge von GR Live haben wir eine herzerwärmende Indie-Perle für Euch im Programm. Inhaltlich dreht sich Before Your Eyes um Themen wie Verlust, Bedauern und die Sehnsucht nach vergangenen Zeiten. Spielerisch kommt eine innovative "Blinzel-Mechanik" zum Einsatz, die Ihr nutzen müsst, um mit Objekten in der Spielwelt zu interagieren.

Um uns dabei zuzusehen, wie wir die ersten beiden Stunden spielen, müsst Ihr lediglich um 16 Uhr deutscher Zeit die GR-Live-Homepage ansteuern. Es lohnt sich!