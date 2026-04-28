Heroes of Might & Magic: Olden Era (Früher Zugang)

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Ich bin nicht, und kann es auch nicht sein, unparteiisch, wenn ich von Heroes of Might and Magic: Olden Era spreche. Es ist (ja, in diesem Jahr 2026, voller Juwelen) eines meiner am meisten erwarteten Spiele des Jahres. Und des Jahrzehnts. Heroes of Might and Magic, als Serie und fast als führender Vertreter eines Genres – der rundenbasierten Armeestrategie – ist eine Serie, die mich als Spieler definiert hat. Ich wollte das von Anfang an klarstellen, damit Sie verstehen, wie ich an ein so wichtiges Spiel herangegangen bin, von dem ich persönlich viel verlangen würde.

Obwohl HoMM für mich sehr wichtig war, sind es in Wirklichkeit erst der zweite und dritte Teil dieser Might and Magic-Spin-off-Serie, die es waren. Ich habe Heroes of Might and Magic III: Complete Edition immer noch auf meinem PC installiert, weil es immer ein Vergnügen ist, für ein paar Stunden von allem und jedem abzuschalten, um ein schnelles, zufälliges Spiel zu spielen. Ich sagte zwei Stunden... was sich leicht in sechs oder sieben verwandeln kann. So läuft das eben. Und obwohl ich das Spiel liebe, braucht es seit Jahrzehnten einen würdigen Nachfolger. Und jetzt, endlich, sieht es so aus, als würde es einen bekommen. Bisher ist es nur im Early Access, aber dieses Heroes of Might and Magic: Olden Era bietet praktisch alle Elemente, die ich mir von einem Nachfolger wünschen könnte.

Eines der besten Dinge an diesem Early-Access-Build ist, dass wir bereits sechs Fraktionen zur Verfügung haben, die wir erkunden und optimieren können. Zu den klassischen Fraktionen der Sonnentempel-Menschen, der Nekropolis-Untoten, der Dungeon-Monster und der Waldfeen gehören die neuen Fraktionen des Schismas (von dem wir nun laut der Spielüberlieferung endlich wissen, dass es eine Abspaltung aus dem Dungeon ist, die ins Exil in die Tiefen des Meeres ging) und der Hive. Jede dieser Einheiten hat sieben verschiedene Arten von Grundeinheiten, mit Ausnahme des Schwarms, der acht hat. Aber fast alle können zu stärkeren Varianten aufgerüstet werden, die ebenfalls angepasst werden können, um Eigenschaften zu haben, die am besten zu deinem Spielstil und deiner Armee passen. Du kannst auch Einheiten verschiedener Fraktionen unter deinem Kommando haben, was allerdings einige Nachteile für die Truppenmoral mit sich bringt.

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Diese Early-Access-Version bietet eine Vielzahl von Karten und Setups, um schnelle Matches gegen die KI zu spielen, wobei du vorerst die Fraktion anpassen kannst, aber nicht den Starthelden oder die Ressourcen. Ich habe es genossen, das Tutorial kurz auszuprobieren, obwohl es nur für Neulinge der Reihe nützlich sein wird. Heroes of Might and Magic: Olden Era spielt sich praktisch genauso wie in den letzten 30 Jahren. Du hast einen (oder mehrere) Helden zur Verfügung, und mit ihnen räumst du Schritt für Schritt den Nebel des Krieges auf der Karte auf, wobei jede Runde einen Tag im Spiel darstellt. Mit Hilfe eines Gefolges von Kreaturen kannst du unterwegs weitere rekrutieren, im Austausch für Gold und Ressourcen, die du wiederum durch Erkundung und Kampf erhältst. Du kannst diese Ressourcen dann wieder in die Aufrüstung deiner Burg(en) investieren, die als Festung, Rekrutierungsposten und Zentrum zur Aufwertung der Zauber deines Helden dienen.

Dieses Spielsystem ist tatsächlich ein Netz kleinerer Systeme, in denen die Magie dieses Spiels liegt. Es geht nicht nur darum, die Zahl deiner Armee zu erhöhen und sie dann in gerader Linie gegen den Gegner angreifen zu lassen. Es gibt tausendundeine Möglichkeiten, einen Vorteil zu erlangen oder in Fallen zu tappen, die einen teuer zu stehen kommen können. Nicht genug Ressourcen zu Beginn der Woche zu haben, um mehr Truppen zu rekrutieren, kann deinem Gegner ein entscheidendes Vorteil für einige Runden verschaffen und ein Spiel ruinieren, das durch eine einzige schlechte Entscheidung stundenlang dauert. In Olden Era gibt es viel mehr Variationen als in den vorherigen Spielen, und ich mag, dass eine der Optionen im Hauptmenü 'Herausforderungen' ist, die wie Tutorial-Missionen sind, die viel stärker auf die Subsysteme des Spiels spezialisiert sind.

Es gibt vier Hauptspielmodi für schnelle Matches in der Olden Era. Der Arena-Modus gibt dir einen Helden, der bereits ziemlich hochstufig ist, mit Zaubern und hohen Werten und einer kompletten Armee, die kampfbereit ist, und was du dort tust, ist, direkt im Kampf gegen einen KI-gesteuerten Helden anzutreten. Das Ziel ist es, das Gelände, die Stärken deines Helden und die Synergien deiner Truppen optimal zu nutzen, um in eng begegneten Begegnungen den Sieg zu sichern. Dann gibt es den Classic-Modus, in dem man eine Karte erkunden, Ressourcen sammeln und seine Basis schützen muss, während man die Basen der anderen Spieler erobert (gesteuert von der KI, wobei wir hoffen, dass bald Mehrspieler-Server erscheinen), sowie eine schwierigere und schlankere Variante des Classic-Modus namens "Single Hero", bei der man nur eine Armee auf dem Feld haben kann und, Wenn du es verlierst, ist das Spiel vorbei. Schließlich gibt es den Szenarien-Modus, der aus eigenständigen Karten aus der Kampagne besteht, jedoch ohne die dort vorkommenden Gelände- oder Zielbeschränkungen.

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Und da wir schon bei diesem Thema sind, hat hier Heroes of Might and Magic: Olden Era bei mir am meisten Begeisterung ausgelöst. Ich hatte von der Kampagne nicht viel erwartet, aber die derzeit verfügbaren Missionen (wir können nur Akt 1 spielen) haben mich bereits mehr überzeugt als jeder bisherige Versuch der Reihe, eine kohärente Erzählung zu konstruieren. Sowohl die Charaktere als auch die Art und Weise, wie sich die Missionen entfalten (die voller optionaler, aber ebenso interessanter Nebenaufgaben sind) haben mich wirklich überzeugt, und das Studio Unfrozen hat es sogar gewagt, echte RPG-Elemente hinzuzufügen. Ohne Zweifel ist dies vorerst das, was ich am meisten empfehlen würde, zu genießen, bis neue Inhaltsupdates für das Spiel erscheinen.

Im Moment habe ich nicht viele Beschwerden über den aktuellen Zustand von Heroes of Might and Magic: Olden Era, obwohl mir einige Verlangsamungen im Kampf aufgefallen sind, die einfach nicht vorhanden sein sollten. Animationen, die ruckelen, von denen sich die GPU aber schnell erholt. Nichts Großes oder allzu Ernstes, aber sie sollten sich für zukünftige Patches im Hinterkopf behalten. Außerdem denke ich, dass es vorerst etwas dringender ist, die Schwierigkeitsgrade des Spiels anzupassen, die ich derzeit als unausgewogen empfinde. Ich habe ein schnelles Spiel auf Normal gespielt und der Gegner hat mich bis zur achten Runde komplett ausgelöscht. Das ist fast gleich zu Beginn des Spiels!

Kurz gesagt, Heroes of Might and Magic: Olden Era ist praktisch alles, was ich mir von einem neuen Spiel der Reihe hätte wünschen können: ein Erlebnis, das mit der Vergangenheit vertraut genug ist, um mit meinen schönsten Kindheitserinnerungen an Tastatur und Maus in Verbindung zu treten, während neue Features wie Fraktionen und Spielsubsysteme hinzugefügt werden, die mich zum Nachdenken bringen und mich voll in das Universum und das Gameplay eintauchen lassen. Es ist eine neue Ära der Strategie, und ich freue mich, wieder auf diesem Weg zu sein.