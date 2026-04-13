Here ist das Turnier für das Call of Duty League Minor I Turnier 2026

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Wir hatten bereits einige Major-Turniere im Call of Duty League-Kalender 2026, aber es wird so bald nicht langsamer werden. Die Qualifikationen für das dritte Major des Jahres stehen bevor, und diese werden durch das erste Minor-Turnier der Saison aufgeteilt, das vom 24. bis 26. April stattfinden soll.

Im Gegensatz zu den Majors wird dieses Turnier alle 12 CDL-Teams umfassen, wobei die Setzliste lediglich nach der aktuellen Saisonwertung basiert. Das Turnier ist außerdem ein K.-o.-Turnier, das heißt, die Teams dürfen kein einziges Match verlieren, wenn sie gewinnen wollen, und da es sich um ein Minor-Event handelt, wird es online gespielt.

Vor diesem Hintergrund sind das Bracket und die erste Setzliste wie folgt dargelegt:

Spielpläne der ersten Runde:



Toronto KOI gegen Carolina Royal Ravens



G2 Minnesota vs. Cloud9 New York



Riyadh Falcons gegen Vancouver Surge



Miami Heretics gegen Boston Breach



Viertelfinalspiele:



OpTic Texas vs. Sieger von KOI/Royal Ravens



Los Angeles Thieves gegen Gewinner von G2/Cloud9



FaZe Vegas gegen Sieger der Falcons/Surge



Paris Gentle Mates vs. Gewinner von Heretics/Breach



Jedes der Spiele wird ein Best-of-Five-Format verwenden, daher ist am nächsten Wochenende mit viel CDL-Action zu rechnen.