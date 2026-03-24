Here Erwartet man vom Rainbow Six: Siege X Europe MENA League Kickoff-Turnier

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Nach dem Six Invitational 2026 im Februar ist es nun fast Zeit, dass die Saison 2026-27 des WettkampfsRainbow Six: Siege X beginnt. Zu diesem Zweck hat Ubisoft die Pläne für die verschiedenen regionalen Kickoff-Turniere bekannt gegeben, und gemäß der Europe MENA League (EUL) ist Folgendes zu erwarten.

Die Aktion beginnt am 30. März, wenn die Gruppenphase der Veranstaltung beginnt. Dabei werden die 10 teilnehmenden Teams in zwei Gruppen aufgeteilt, die wie folgt angeordnet sind:

Gruppe A:



Fnatic



Schalthebel



G2 Esports



GiggioLetti



Virtus.pro



Gruppe B:



Geekay Esports



Team Secret



Team Falcons



Verdrehte Gedanken



Ehemaliges Team Geheime Akademie



Von dort aus spielen die beiden Gruppen fünf Spielrunden, die zwischen dem 30. März und dem 8. April aufgeteilt sind, wobei die besten vier Teams jeder Gruppe (also nach dieser Phase nur ein Team pro Gruppe ausscheidet) in die Playoffs einziehen. Wenn man sich die Spielpläne der Gruppe ansieht, wurden diese enthüllt.

Runde 1: 30. März



Gruppe A Spiel 1 (18:00 MESZ) – Shifters gegen GiggioLetti



Gruppe B Spiel 1 (19:00 CEST) – Geekay Esports gegen Ex-Team Secret Academy



Gruppe A Spiel 2 (20:00 Uhr MESZ) – Fnatic gegen Virtus.pro



Gruppe B Spiel 2 (21:00 CEST) – Team Secret gegen Twisted Minds



Runde 2: 31. März



Gruppe A Spiel 1 (18:00 CEST) - Fnatic gegen GiggioLetti



Gruppe B Spiel 1 (19:00 CEST) – Geekay Esports gegen Twisted Minds



Gruppe A Spiel 2 (20:00 MESZ) - Virtus.pro gegen G2 ESPORTS



Gruppe B Spiel 2 (21:00 CEST) – Ex-Team Secret Academy gegen Team Falcons



Runde 3: 6. April



Gruppe A Spiel 1 (18:00 MESZ) – GiggioLetti vs G2 ESPORTS



Gruppe B Spiel 1 (19:00 CEST) – Team Falcons gegen Twisted Minds



Gruppe B Spiel 2 (20:00 Uhr MESZ) – Geekay Esports vs Team Secret



Gruppe A Spiel 2 (21:00 Uhr MESZ) – Fnatic gegen Shifters



Runde 4: 7. April



Gruppe B Spiel 1 (18:00 MESZ) – Twisted Minds gegen Ex-Team Secret Academy



Gruppe B Spiel 2 (19:00 Uhr MESZ) – Team Falcons gegen Team Secret



Gruppe A Spiel 1 (20:00 MESZ) - G2 ESPORTS gegen Shifters



Gruppe A Spiel 2 (21:00 Uhr MESZ) - Virtus.pro gegen GiggioLetti



Runde 5: 8. April



Gruppe B Spiel 1 (18:00 Uhr MESZ) – Team Secret gegen Ex-Team Secret Academy



Gruppe B Spiel 2 (19:00 MESZ) – Team Falcons gegen Geekay Esports



Gruppe A Spiel 1 (20:00 MESZ) - G2 ESPORTS gegen Fnatic



Gruppe A Spiel 2 (21:00 Uhr MESZ) – Shifter gegen Virtus.pro



Nach den Playoffs sichern sich jeweils die besten vier Teams, die das Ober- und Lower Finale erreichen, einen Platz beim Salt Lake City BLAST R6 May Major, wobei diese vier die EUL-Vertreter für das internationale Turnier sind. Wie das Playoff-Bracket angeordnet ist, sehen Sie unten: Die Playoffs finden vom 13. bis 17. April statt, wobei der Gewinner mit 12.000 $ nach Hause geht.