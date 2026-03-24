Here Erwartet man vom Rainbow Six: Siege X Europe MENA League Kickoff-Turnier
Die Aktion beginnt bereits nächste Woche und beinhaltet eine Gruppenphase vor der Playoff-Phase, in der Salt Lake City Major-Plätze auf dem Spiel stehen.
Nach dem Six Invitational 2026 im Februar ist es nun fast Zeit, dass die Saison 2026-27 des WettkampfsRainbow Six: Siege X beginnt. Zu diesem Zweck hat Ubisoft die Pläne für die verschiedenen regionalen Kickoff-Turniere bekannt gegeben, und gemäß der Europe MENA League (EUL) ist Folgendes zu erwarten.
Die Aktion beginnt am 30. März, wenn die Gruppenphase der Veranstaltung beginnt. Dabei werden die 10 teilnehmenden Teams in zwei Gruppen aufgeteilt, die wie folgt angeordnet sind:
Gruppe A:
- Fnatic
- Schalthebel
- G2 Esports
- GiggioLetti
- Virtus.pro
Gruppe B:
- Geekay Esports
- Team Secret
- Team Falcons
- Verdrehte Gedanken
- Ehemaliges Team Geheime Akademie
Von dort aus spielen die beiden Gruppen fünf Spielrunden, die zwischen dem 30. März und dem 8. April aufgeteilt sind, wobei die besten vier Teams jeder Gruppe (also nach dieser Phase nur ein Team pro Gruppe ausscheidet) in die Playoffs einziehen. Wenn man sich die Spielpläne der Gruppe ansieht, wurden diese enthüllt.
Runde 1: 30. März
- Gruppe A Spiel 1 (18:00 MESZ) – Shifters gegen GiggioLetti
- Gruppe B Spiel 1 (19:00 CEST) – Geekay Esports gegen Ex-Team Secret Academy
- Gruppe A Spiel 2 (20:00 Uhr MESZ) – Fnatic gegen Virtus.pro
- Gruppe B Spiel 2 (21:00 CEST) – Team Secret gegen Twisted Minds
Runde 2: 31. März
- Gruppe A Spiel 1 (18:00 CEST) - Fnatic gegen GiggioLetti
- Gruppe B Spiel 1 (19:00 CEST) – Geekay Esports gegen Twisted Minds
- Gruppe A Spiel 2 (20:00 MESZ) - Virtus.pro gegen G2 ESPORTS
- Gruppe B Spiel 2 (21:00 CEST) – Ex-Team Secret Academy gegen Team Falcons
Runde 3: 6. April
- Gruppe A Spiel 1 (18:00 MESZ) – GiggioLetti vs G2 ESPORTS
- Gruppe B Spiel 1 (19:00 CEST) – Team Falcons gegen Twisted Minds
- Gruppe B Spiel 2 (20:00 Uhr MESZ) – Geekay Esports vs Team Secret
- Gruppe A Spiel 2 (21:00 Uhr MESZ) – Fnatic gegen Shifters
Runde 4: 7. April
- Gruppe B Spiel 1 (18:00 MESZ) – Twisted Minds gegen Ex-Team Secret Academy
- Gruppe B Spiel 2 (19:00 Uhr MESZ) – Team Falcons gegen Team Secret
- Gruppe A Spiel 1 (20:00 MESZ) - G2 ESPORTS gegen Shifters
- Gruppe A Spiel 2 (21:00 Uhr MESZ) - Virtus.pro gegen GiggioLetti
Runde 5: 8. April
- Gruppe B Spiel 1 (18:00 Uhr MESZ) – Team Secret gegen Ex-Team Secret Academy
- Gruppe B Spiel 2 (19:00 MESZ) – Team Falcons gegen Geekay Esports
- Gruppe A Spiel 1 (20:00 MESZ) - G2 ESPORTS gegen Fnatic
- Gruppe A Spiel 2 (21:00 Uhr MESZ) – Shifter gegen Virtus.pro
Nach den Playoffs sichern sich jeweils die besten vier Teams, die das Ober- und Lower Finale erreichen, einen Platz beim Salt Lake City BLAST R6 May Major, wobei diese vier die EUL-Vertreter für das internationale Turnier sind. Wie das Playoff-Bracket angeordnet ist, sehen Sie unten: Die Playoffs finden vom 13. bis 17. April statt, wobei der Gewinner mit 12.000 $ nach Hause geht.