Henry Cavill wird eine Warhammer-Serie machen

Gestern war ein trauriger Tag für DC-Fans, die gehofft hatten, Henry Cavill als Superman wiederzusehen, da der Star selbst bestätigte, dass die DC-Bosse James Gunn und Peter Safran völlig andere Pläne für den Charakter haben. Die Tatsache, dass Cavill auch die Rolle des Geralt in Netflix' Witcher-Produktion verlassen hat, ist besonders ärgerlich, aber anscheinend sollten wir uns keine Sorgen um Cavill machen.

Der Hollywood Reporter berichtet, dass der Star nun an Bord eines Projekts gesprungen ist, das auf einem seiner vielen geekigen Interessen basiert: Warhammer 40.000. Mit anderen Worten, Amazon möchte das beliebte Figurenspiel adaptieren, wobei Cavill nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch als ausführender Produzent der Serie fungiert. Bis dahin haben wir Zeit, Cavill als Geralt in der dritten Staffel von The Witcher zu sehen. Was halten Sie davon?