Henry Cavill und Guy Ritchie drehen gemeinsam Spionagefilm

HQ

Es dauerte nicht lange, bis die Nachricht eintraf, dass Henry Cavill Geralt nicht mehr in The Witcher spielen wird, bevor Deadline enthüllt, dass er zusammen mit Guy Ritchie wieder Spionagefilme dreht. Das Duo arbeitete zuletzt an The Man from U.N.C.L.E. Unterdessen wird immer noch spekuliert, ob der Abschied von der Netflix-Serie auf Budget, kreative Differenzen oder einen überfüllten Terminkalender zurückzuführen ist. Wenn es an letzterem lag, könnte dieses Projekt eine Rolle gespielt haben.

The Ministry Of Ungentlemanly Warfare soll ein Spionagefilm sein, der während des Zweiten Weltkriegs spielt, und neben Cavill wird auch Eiza González, vielleicht am besten bekannt aus Baby Driver, in dem Projekt mitspielen. Basierend auf Damien Lewis' populärem gleichnamigen Buch und mit mehreren bekannten Gesichtern wie Winston Churchill und Ian Fleming.

Die unkonventionellen und nicht immer ganz "gentlemanhaften" Kampftechniken der Geheimtruppen gegen die Nazis halfen, den Kriegsverlauf zu ändern und legten einen Teil des Grundsteins für die moderne Black Ops-Einheit. Cavills Charakter führt diese Gruppe an und González ist der Scharfschütze. Gerüchten zufolge wird es viel Tarantino und insbesondere Inglourious Basterds atmen. Die Hoffnung ist, aus dem Material ein ganzes Franchise zu machen.

Es ist auch ein großer Name hinter dem Ruder. Neben Guy Ritchie produziert Jerry Bruckheimer und Arash Amel hat das Drehbuch geschrieben.