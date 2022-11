Henry Cavill "freut sich sehr darauf, James Gunn zu treffen"

HQ

Der letzte Monat war wirklich interessant für Fans des DC-Universums, da sowohl bekannt wurde , dass James Gunn (Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad, Peacemaker) der neue Boss für DCs Unterhaltungsbemühungen ist, als auch , dass Henry Cavill als Superman zurück ist.

Als IGN kürzlich die Gelegenheit bekam, mit Cavill über DC und die Zusammenarbeit mit Gunn zu sprechen, sagte er, dass sich die beiden noch nicht getroffen haben, aber dass er sich darauf freut:

"Ich habe James noch nicht getroffen. Ich freue mich sehr darauf, ihn kennenzulernen. Er ist eindeutig ein sehr, sehr talentierter Mann, und ich kann es kaum erwarten, mich hinzusetzen und lange, lange Gespräche mit ihm zu führen. Ich freue mich sehr, dass er da ist und freue mich sehr über alle zukünftigen Möglichkeiten, die wir zusammenarbeiten können."

Wir wissen nicht, wann wir den ersten neuen Film mit Cavill als Superman sehen werden, aber 2024 oder 2025 sind qualifizierte Vermutungen.