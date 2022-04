Hello Neighbor 2 terrorisiert PC- und Konsolen-Nachbarschaft im Dezember

HQ

Nach aktuellem Plan möchte das Entwicklerstudio Tinybuild den Mehrspielerspiel Hello Neighbor 2 bis zum 6. Dezember fertigstellen. Wer den Titel vorbestellt, darf bereits an diesem Wochenende in eine frühe Version des Titels reinschnuppern und eine grobe Idee einiger spielmechanischen Neuerungen erhalten. Laut dem Team werden in dieser Phase noch keine für die Story relevanten Hinweise enthalten sein, sodass Teilnehmer und Zuschauer vor Spoilern offenbar keine Angst haben brauchen. Gleichzeitig werdet ihr in der geschlossenen Beta aber auch noch keine Fenster einschlagen können und Kisten lassen sich wohl ebenfalls noch nicht zerstören (beides soll erst zur Veröffentlichung Ende des Jahres bereitstehen). Vorbesteller einer etwas teureren Version des Spiels werden bereits ab dem 1. Dezember loslegen dürfen.