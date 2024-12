Helldivers II, Black Myth: Wukong, Call of Duty und Space Marine II gehören zu den Best of 2024 auf Steam

HQ

Valve hat die jährlichen Statistiken für seine Best-of-2024-Liste veröffentlicht, in der die beliebtesten und lukrativsten Spiele des Jahres aufgeführt sind. Wie schon in den Vorjahren erhalten wir hier keine genauen Umsatzstatistiken für jedes Spiel, sondern Valve hat die Top 100 Spiele in separate Kategorien eingeteilt.

Platin gilt für die 1. bis 12. Partie, Gold für die 13. bis 24. Partie, Silber für die 25. bis 50. und Bronze für die 51. bis 100. Partie. Diese Spiele basieren auf den Bruttoeinnahmen in diesem Jahr, was bedeutet, dass Titel wie Fallout 4, Sekiro: Shadows Die Twice, Elden Ring und Baldur's Gate III unter anderem ziemlich beeindruckend sind.

Sie können sich die vollständige Liste hier ansehen, aber Sie werden wahrscheinlich nicht überrascht sein, wenn die Spiele die Spitzenplätze einnehmen. Warhammer 40.000: Space Marine II, Helldivers II, Black Myth: Wukong, Call of Duty: Black Ops 6 und Palworld waren die Spiele, die 2024 veröffentlicht wurden und es geschafft haben, den Platin-Status zu erreichen. Weitere Titel in dieser Liste sind Apex Legends, Dota 2, Counter-Strike 2, Destiny 2 und PUBG.

Hat es dein Lieblingsspiel des Jahres 2024 auf die Bestenliste von Steam geschafft?