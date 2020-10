Helft Mediatonic dabei, Fall Guys: Ultimate Knockout zu verbessern

Mediatonic konnte mit Fall Guys: Ultimate Knockout einen schwindelerregenden Start hinlegen, doch mittlerweile ist der Hype natürlich etwas abgeklungen. Da vor wenigen Wochen die zweite Saison in der lustigen Battle-Royale-Spielshow gestartet ist, erwartet das Entwicklerteam nun, dass der Großteil der Spieler zurückkehrt. Genau diesen Ansturm wollen sie nutzen, um gemeinsam mit der Community an der Zukunft des Spiels zu arbeiten.

Das Studio hat einen Fragebogen veröffentlicht, in dem ihr verschiedene Aktivitäten in Fall Guys bewerten könnt. Die Antworten könnten dabei helfen, weitere Minispiele zu erstellen oder bestehende Herausforderungen zu verbessern. Wenn ihr zum Beispiel mehr Renn- oder Überlebensherausforderungen sehen möchtet, gebt hinter diesem Link eure Antworten ab. Das wird hoffentlich dazu beitragen, dass das Spiel in Zukunft noch besser wird.