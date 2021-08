Heiteira unterstützt Pokémon Unite schon morgen

HQ

Die Anzahl der verfügbaren Kreaturen in Pokémon Unite steigt morgen (am 18. August) mit der Einführung von Heiteira (der letzten Entwicklungsform von Wonneira und Chaneira) an. Genau wie andere Spielfiguren im Pokémon-Moba könnt ihr die Trainerlizenz entweder mit der Spielwährung freischalten oder Edelsteine (die Premiumwährung) bezahlen.

Heiteira wurde mit der zweiten Pokémon-Generation eingeführt und sie wird euer Team nach Kräften unterstützen. Eine ihrer Fähigkeiten bewegt euch zu einem verbündeten Pokémon, das vor eintreffendem Schaden geschützt wird. Diese Spielfigur kann andere heilen und die Grundangriffsgeschwindigkeit Verbündeter erhöhen. Auf Twitter wird Heiteira in einem kleinen Video vorgestellt.

Die Ankunft dieses neuen Pokémon ist nicht die einzige Neuerung, die Pokémon Unite morgen erhält. Timi Studios wird mehrere kleine Fehler beheben und die Spielbalance anpassen. Neben Textkorrekturen in verschiedenen Sprachen wird es Updates am Shop geben, über die ihr euch hier genauer belesen könnt.

Quelle: Nintendo Life.