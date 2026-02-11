Heineken wird 6.000 Arbeitsplätze nach sinkender Biernachfrage abbauen

HQ

Heineken, das niederländische Unternehmen hinter Marken wie Heineken, Amstel und Tiger, hat Pläne angekündigt, in den nächsten zwei Jahren weltweit bis zu 6.000 Arbeitsplätze abzubauen, also fast 7 % der Belegschaft. Wie The Guardian berichtet, trifft die Entscheidung eine Zeit, in der die Brauerei mit rückläufigen Bierverkäufen konfrontiert ist, insbesondere in Europa und Nordamerika, getrieben von steigenden Lebenshaltungskosten, gesundheitsbewussten Entscheidungen und Veränderungen im Verbraucherlebensstil. Die Kürzungen werden sowohl die Brauerei- als auch die Büroarbeitsaufgaben der 87.000 Mitarbeiter des Unternehmens betreffen.

Die Stellenabbauen folgen auf den überraschenden Rücktritt von CEO Dolf van den Brink im Januar, der im Mai nach sechs Jahren an der Spitze zurücktreten wird. Heineken sagte, die Umstrukturierung solle die Produktivität steigern, erhebliche Einsparungen generieren und Investitionen in zukünftiges Wachstum ermöglichen. Das Unternehmen senkte zudem seine Gewinnwachstumsprognose für 2026 auf 2–6 %, weniger als das für 2025 prognostizierte Wachstum von 4–8 %, während es im vergangenen Jahr einen Rückgang des gesamten Biervolumens um 1,2 % meldete.

Trotz der Nachricht stiegen die Heineken-Aktien in Amsterdam um bis zu 4 %, was den Optimismus der Anleger widerspiegelt, dass Kostensenkungen die Effizienz verbessern könnten. Wer als Nächstes die CEO-Rolle übernimmt, wird vor einem herausfordernden Umfeld stehen, muss sinkende Verkäufe und veränderte Verbraucherpräferenzen bewältigen und gleichzeitig die Rentabilität erhalten.