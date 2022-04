News

Hyper Light Breaker

Heart Machine stellt 3D-Actionspiel Hyper Light Breaker vor In einem Jahr will das neue Spiel der Entwickler an den (Early-Access-)Start gehen.

Am Abend kündigte Heart Machine ihren nächsten Titel an, ein 3D-Actionspiel namens Hyper Light Breaker. Das Game soll im Frühjahr 2023 auf Steam ins Early Access wandern und neben einem Einzelspielemodus Online-Koop-Optionen beinhalten. Der Titel wird als "Roguelite" beschrieben und die Spieler werden damit beauftragt, den sogenannten Abyss-König der Welt "Overgroth" ausschalten. Die Entwickler versprechen „massive, offene" Lebensräume und Labyrinthe, in denen eure Kampffähigkeiten auf die Probe gestellt werden. Die ersten Bilder zeichnen ein futuristisches Bild: HQ