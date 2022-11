HBOs The Last of Us könnte im Januar Premiere feiern

HQ

HBO hat noch kein genaues Datum genannt, wann seine Adaption von Naughty Dogs The Last of Us tatsächlich debütieren wird, abgesehen davon, dass sie 2023 erscheinen wird. Es scheint jedoch, als ob eine Ankündigung am Horizont ist, da die HBO Max-Homepage und verschiedene Werbematerialien darauf hindeuten, dass die Serie im Januar beginnt.

Insbesondere, wie in einem Asset für die Dienste von Sky unten zu sehen ist (danke, Eurogamer), wird behauptet, dass die Serie am 16. Januar beginnt, was wahrscheinlich bedeuten würde (wenn andere HBO-Shows etwas sind), würde die Serie am 15. Januar in den USA auf HBO debütieren, und dann für Gebiete ohne den Dienst wie Großbritannien, auf Sky Atlantic / NOW TV am Abend des 16. Januar.

Um zu sehen, wie sich diese Serie entwickelt, können Sie unten den Trailer zu The Last of Us sehen, um Pedro Pascal und Bella Ramsey als Joel bzw. Ellie zu sehen.