HBO Trailer neckt Teil II und enthüllt Änderungen

PlayStation Productions und HBO hatten uns vor heute einen vielversprechenden Teaser-Trailer für HBOs The Last of Us-Serie gegeben, daher ist es verständlich, dass ich nicht der einzige war, der für die Comic Con in Brasilien gehypt wurde, nachdem ich wochenlang Nachrichten von den beiden Unternehmen gehänselt hatte. Zum Glück haben wir ein echtes Vergnügen bekommen.

Wir haben jetzt den ersten richtigen Trailer für HBOs The Last of Us bekommen, und es ist schwierig, meine Erwartungen in Schach zu halten, nachdem ich ihn gesehen habe. Ich glaube auch nicht, dass es nur daran liegt, dass wir A-has Take on Me (eine Anspielung auf The Last of Us: Part II - das nicht einmal in dieser ersten Staffel enthalten sein wird) im Hintergrund hören können, da wir auch einige großartige Zeilen von Pedro Pascal sehen, ein lustiger Moment mit Bella Ramsey, die nicht aus dem Spiel stammt. Unser erster Blick auf einen Bloater und ein paar andere Momente, die beweisen, dass die Serie einige Dinge von Naughty Dogs Meisterwerk verändern wird.

Was denkst du?