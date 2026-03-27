HBO Max ist im Vereinigten Königreich gestartet: Was man vom Dienst wissen und erwarten kann

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Wie sieht dein Bankkonto aus? Wie finden Sie die endlose Vielfalt an abonnementbasierten Diensten, die heutzutage verfügbar sind? Hoffentlich hältst du noch durch, denn nun ist ein weiterer großer Dienst im Vereinigten Königreich gestartet, nämlich HBO Max. Fans in Großbritannien werden dank der Verbindung zwischen HBO und Sky/Now, die weiterhin besteht, mit vielem vertraut sein, da der neue Dienst auch über diese bestehenden Plattformen zugänglich ist. Das Debüt ebnet jedoch den Weg für eine Reihe von Shows, die entweder zum ersten Mal oder auf die zugänglichste Weise im Vereinigten Königreich ankommen.

Vor diesem Hintergrund haben wir einige Neuerungen hervorgehoben, die Sie sich jetzt ansehen möchten, da HBO Max auf britischem Boden angekommen ist.

Der Pitt

Wer Krankenhaus- und medizinische Dramaserien mag, sollte diese Serie nicht verpassen, die das Personal des Trauma Medical Centre in Pittsburgh begleitet. Erwarten Sie Chaos und Turbulenzen, während das qualifizierte medizinische Personal rund um die Uhr unermüdlich daran arbeitet, Leben in einer unterfinanzierten Notaufnahme zu retten.

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Hahn

Steve Carrell kehrt in die Fernsehkomödie zurück und ist eine gefeierte Serie, die einem Autor folgt, der auf einen College-Campus reist, um mit der komplizierten Beziehung zu seiner Tochter umzugehen. Als witzig und gut geschrieben gilt, ist sie perfekt für alle, die eine ausgefeiltere Comedy-Serie suchen.

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Harley Quinn

Vieles von dem, was DC in den letzten Jahren veröffentlicht hat, war im Vereinigten Königreich weit verbreitet und leicht zugänglich, aber die Harley-Quinn-Zeichentrickserie ist eine der wenigen Ausnahmen. Glücklicherweise sind jetzt alle fünf Staffeln der Serie, die bisher gemacht wurden, zugänglich, sodass man Harley und Poison Ivys Streiche nachholen kann.

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Kite Man

Eine Spin-off-Serie basierend auf der oben genannten Harley-Quinn-Serie. Keine dieser Serien ist Teil des größeren DC-Universums, das stetig entsteht, aber wenn dir diese Welt und die skurrilen Charaktere gefallen, solltest du dir diese alberne Serie trotzdem anschauen.

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Das Comeback

Lisa Kudrow ist zu einer ihrer beliebtesten Fernsehrollen zurückgekehrt, indem sie die Rolle der B-List-Schauspielerin Valerie in der Comedyserie The Comeback übernommen hat. Das ist keine neue Serie, denn wir bekommen meist alle zehn Jahre eine Staffel, mit der Premiere 2005, Staffel 2014 und jetzt Staffel 3 in diesem Jahr. Wenn dir also der skurrile Humor der Friends' Legends gefällt, solltest du das nicht verpassen.

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DTF St. Louis

Jason Bateman, Linda Cardellini und David Harbour. Mit drei großen Namen wie diesen, die an eine TV-Serie gebunden sind, müssen wir wahrscheinlich nicht viel mehr sagen, um Sie davon zu überzeugen, sich das Projekt anzusehen. Aber falls ja, wird diese Serie als schwarze Komödie beschrieben, die ein Liebesdreieck zwischen Erwachsenen in einer Midlife-Crisis erforscht und wie einer von ihnen bald stirbt...

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Abgesehen von diesen Serien, die Ihre Aufmerksamkeit verdienen könnten, sollte man auch daran erinnern, dass HBO Max nun der einzige Ort ist, an dem man TNT Sports-Übertragungen sieht, einschließlich folgender Folgen:



Premier League (Fußball)



FA Cup – Männer und Frauen (Fußball)



Champions League (Fußball)



Europa League (Fußball)



Conference League (Fußball)



Serie A (Fußball)



UFC



LIV Golf



Gallagher Premiership (Rugby)



MotoGP



Radsport



FIM Superbike Weltmeisterschaft



Snooker



Cricket



Wintersportarten



Ähnlich ist HBO Max die zentrale Anlaufstelle für Streaming-Premieren von Warner Bros.-Kinoproduktionen, was bedeutet, dass Sie aktuelle Filme wie Sinners, Superman, One Battle After Another, A Minecraft Movie und mehr sehen können. Viele enthalten sogar ASL-Versionen, die zuvor weder auf Sky noch Now verfügbar waren.

Außerdem wird HBO Max die einzige Heimat der kommenden Harry-Potter-TV-Serienadaption sein, die im Dezember erscheinen wird und Der Stein der Weisen für die erste Staffel adaptieren möchte. Dasselbe gilt dann sogar für kommende DC-Universe-Fernsehprojekte, wie Lanterns, wenn es später in diesem Jahr Premiere feiert.

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Mit all dem im Hinterkopf: Wirst du ein HBO Max-Abo abschließen?