Hayao Miyazakis nächster Film soll "nostalgisch sein und an die alten Zeiten erinnern"

HQ

Es wurde angenommen, dass sich Hayao Miyazaki vor einigen Jahren vom Filmemachen zurückgezogen hatte, aber dann kehrte der legendäre japanische Animationsfilmregisseur zu Studio Ghibli zurück, um den unglaublich gut aufgenommenen The Boy and the Heron zu schaffen. Miyazaki hat jetzt auch ein weiteres Projekt in Arbeit.

Während wir nicht genau wissen, was dieser nächste Film sein wird, hat Miyazakis Sohn Goro Miyazaki im Gespräch mit den japanischen Medien Oricon (danke, Comicbook) ein wenig über diesen zukünftigen Film angeteasert.

"Es sieht aus wie ein Action-Abenteuer-Film, nostalgisch und erinnert an die alten Zeiten."

Dies alles geschieht, während The Ghibli Museum in Japan sich darauf vorbereitet, eine neue Ausstellung zu eröffnen, die The Boy and the Heron gewidmet ist.

Gefällt Ihnen die Grundprämisse für diesen kommenden Film unter der Regie von Miyazaki Studio Ghibli ?