Haven wird auch auf PS5 veröffentlicht, neben PC, Xbox One, Switch und PS4

Das wunderschöne Abenteuer Haven von The Game Bakers hat sich diese Woche wieder blicken lassen, um einen Next-Gen-Port zu bestätigen. Die Entwickler des hochgelobten Shoot'em-Ups Furi bereiten eine "innovative, neue Erfahrung" für die Spieler auf PC (Steam), Xbox One, Nintendo Switch und PS4 vor, dazu gesellt sich nun auch die Playstation-5-Version des Games. Warum die Xbox Series X leer ausgeht, ist nicht bekannt, da die Entwickler lieber über Design-Entscheidungen in ihrem Spiel sprechen. Mehr Gameplay erwartet euch im neuen Trailer, sonst werden nur die bereits bekannten Informationen wiederholt. Wie wir letztes Jahr berichteten, ist Haven ein Spiel über Liebe und Freiheit, und der Entwickler schlägt vor, dass wir es mit einer besonderen Person zusammenspielen, wenn ihr nicht alleine seid.

