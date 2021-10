Haven hat nun eine Artwork-Galerie

HQ

Ende September haben The Game Bakers ihrem Spiel Haven ein neues Update zur Verfügung gestellt, das auf allen unterstützten Plattformen verfügbar ist. "Sweet Little Things" führt unter anderem eine Artwork-Galerie in das Spiel ein, damit sich die Fans einen Eindruck der Konzeptarbeit machen können und mehr Einblicke in die Produktion des Titels erhalten.

Den beiden Hauptfiguren Kay und Yu hat das Team zwei alternative Kostüme zur Verfügung gestellt, die an die jeweiligen Hintergründe erinnern sollen. Die Menünavigation des entspannten Abenteuers wurde mit Sound- und Bildeffekten optimiert und man darf nun wohl festlegen, welche Musik man während des Spielens zu hören bekommt.

Ansonsten hat The Game Bakers vor allem Optimierungen nachgereicht: An der Werkbank können mehrere Pillen auf einmal hergestellt werden, der Koop-Partner darf individuelle Einstellungen vornehmen und es wurden kleine Fehler in den Zwischensequenzen, den Dialogen und bei der Spiellogik behoben. Außerdem erhalten effektivere Spieler, die mehrere Gegner auf einmal heilen/reinigen, nach dem Kampf nun mehr Belohnungen.

HQ

Quelle: Steam.