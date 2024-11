Hat Sony die Horizon-Serie trocken gemolken?

HQ

Die Killzone Spiele entstanden wohl als eine Art Antwort auf die damals äußerst erfolgreichen Halo Titel von Microsoft. Insbesondere Killzone 2 wurde als die Zauberer der Grafik hoch gelobt und gefestigt Guerrilla Games. Aber die Spiele verkauften sich nie sehr gut, und nach Killzone: Shadow Fall vor 11 Jahren wurde es abgesetzt.

Bis hin zur PlayStation 4 war es oft eine Praxis von Sony, dass ein Entwickler eine Reihe von Spielen machte, die dann am Ende der Generation mehr oder weniger aufgegeben wurden. Infolgedessen hat Sony viele Spieleserien, bei denen die meisten Titel für eine einzelne Konsole verfügbar sind (möglicherweise mit gelegentlichen Ausnahmen für andere PlayStation-Formate oder eine aktualisierte Version mit besserer Grafik). Killzone kann nicht wirklich als ein solches Spiel angesehen werden, aber es hat in nur neun Jahren immer noch fünf Spiele abgeliefert, nur um dann in den Ruhestand zu gehen.

Killzone war nicht das erste Spiel der Guerillas, aber es war ihr endgültiger Durchbruch. Eine beliebte Serie, die sich nicht so gut verkaufte, wie Sony gehofft hatte.

Seitdem ist Guerrilla zum Synonym für die Horizon -Serie geworden, deren erster Teil (Horizon: Zero Dawn ) als eines der am besten gestalteten Spiele gilt, die ich kenne, und mit einem Hauptcharakter, der meiner Meinung nach viele frische Elemente in die Spielewelt gebracht hat. Es war sicherlich nicht das beste Spiel der Welt, aber ich würde ihm wahrscheinlich eine starke Acht geben, und in Kombination mit der wahnsinnig schönen Welt und den noch cooleren Gegnern war es ein Riesenerfolg.

In der Branche bedeutet das fast automatisch Fortsetzungen, und fünf Jahre später kam Horizon: Forbidden West. Es kam jedoch mitten in einer Ära, in der Sony beschloss, dass Live-Service die Zukunft war, mit einem klaren Fokus auf eine bessere Ausnutzung seiner größten Marken. So wurde im selben Jahr, 2022, bekannt gegeben, dass Horizon eine TV-Serie werden soll. Außerdem wurde das VR-Spiel Horizon: Call of the Mountain angekündigt.

Die Welt von Horizon ist eine der absolut besten und durchdachtesten Spielwelten, die man je gesehen hat.

Gleichzeitig begannen Gerüchte zu kursieren, dass Horizon: Zero Dawn das nächste Spiel sein würde, das die Remaster-Behandlung von Sony erhalten würde, und wenn man sich die Kommentare in unseren Nachrichten dazu ansieht, waren sie alle negativ. Der Konsens war, dass das Spiel zu neu für ein Remaster und so gut aussehend war, dass es keines brauchte. Heute wissen wir, dass die Daten korrekt waren, und Horizon: Zero Dawn Remastered wurde dieses Jahr angekündigt und wurde jetzt veröffentlicht, sowie Anfang dieses Jahres wurde eine aktualisierte Version von Horizon: Forbidden West auch für PC veröffentlicht. Um das Ganze abzurunden, wurde in diesem Jahr auch Lego Horizon Adventures angekündigt und ebenfalls kürzlich veröffentlicht. Darüber hinaus wissen wir, dass eine Live-Service-Version von Horizon auf dem Weg ist, die Gerüchten zufolge nächstes Jahr erscheinen soll, und dass auch an einem neuen Abenteuer mit Aloy gearbeitet wird.

Und in den letzten Monaten haben wir eine deutliche Veränderung in der Art und Weise festgestellt, wie du (und andere in Gaming-Foren und sozialen Medien) über Horizon sprichst. Nachdem es sich um eine gefeierte Serie mit einer einzigartigen Welt und zwei großartigen Hauptspielen handelte, hat sich der Ton verhärtet. Horizon: Call of the Mountain war kein großer Erfolg und erhielt niedrigere Einschaltquoten als frühere Teile, außerdem wurde das kürzlich veröffentlichte Remaster als unnötig angesehen und viele hatten das Gefühl, dass Sony sowohl unfair als auch gierig handelte, indem sie versuchten, ihre Nutzer teuer dafür bezahlen zu lassen, indem sie den Verkauf des billigeren Originals stoppten.

Netflix hat stark in Videospiel-Adaptionen investiert (von links: Arcane, Cyberpunk und Castlevania) und hat Bioshock und Gears of War auf dem Weg. Horizon liegt jedoch vorerst auf Eis, aber wir gehen davon aus, dass Sony sich nach anderen Partnern umsieht. // Riot Games

Dann gibt es noch Lego Horizon Adventures, das geradezu katastrophale Steam Zahlen und ziemlich mittelmäßige Einschaltquoten hat. Die Fans scheinen einfach absolut kein Interesse daran zu haben, und ich frage mich, ob Sony es nicht geschafft hat, zu zeigen, wie man den Erfolg einer Marke durch Raubbau effektiv durchlöchern kann. Das ist nichts Einzigartiges für Sony, aber etwas, das wir schon oft gesehen haben, und die Fans können nur so viel ertragen, wie die Projekte mithalten müssen.

Natürlich habe ich keine Ahnung, wie gut das kommende Live-Service-Spiel sein wird, aber das Risiko ist, dass es ein ziemlich kostspieliges Abenteuer für Sony wird, weil es einfach nicht etwas ist, wonach die Fans gefragt haben. Ein neues Concord scheint nicht in Frage zu kommen, aber Live-Service ist ein Spielstil, der viele Spieler erfordert, die ständig spielen und Dinge kaufen, was das genaue Gegenteil von dem ist, wofür die Horizon -Serie stand. Kurz gesagt, es scheint ein Risiko zu bestehen, dass die Leute es einfach weitergeben, was das Risiko zeigt, gerade jetzt in der Gaming-Welt zu arbeiten.

Ein Publisher, der alles in eine Serie investiert hat, ist Ubisoft. Solange es funktioniert, funktioniert es - bis es nicht mehr funktioniert.

Schauen Sie sich nur Ubisoft an, das im Grunde genommen zu einer Assassin's Creed Fabrik geworden ist und seit einiger Zeit unter einer stark sinkenden Marktkapitalisierung leidet. Nun ist oft die Rede von einer Art Übernahme, und sollte die Assassin's Creed Serie anfangen zu schwinden, wage ich zu behaupten, dass das ganze Unternehmen in Schwierigkeiten steckt. Sie haben einfach alles auf eine Karte gesetzt.

Ich habe bereits darüber geschrieben, dass die Gaming-Welt wieder neue große Marken auf den Markt bringen müsste, aber leider deutet vieles darauf hin, dass der Trend in die andere Richtung geht, wo es immer weniger davon gibt. Anstelle von neuen Serien wird es Spin-offs bekannter Marken geben, und das Ergebnis ist, dass die Spieler Gefahr laufen, einer zuvor geliebten Serie überdrüssig zu werden, ohne dass etwas bereit ist, das abgenutzte zu ersetzen.

Jedes Mal, wenn wir über Horizon im Jahr 2024 geschrieben haben, gab es fast ausschließlich negative Kommentare, eine große Abkehr von der Vergangenheit. Wir hoffen, Sony hat das Ohr am Boden.

Vor 10 oder 15 Jahren gab es in den Kommentaren von Gamereactor häufig Beschwerden über das Melken von Serien, in einer Zeit, in der viel weniger gemolken wurde als heute, in der so viele Spiele Teil von Franchises sind und kontinuierlich in einer aktualisierten Ausgabe nach der anderen veröffentlicht werden (wenn nicht als Remaster, dann in PC-Versionen oder auf einer neuen Konsolenhardware). Wenn sich beim Live-Service-Spiel im nächsten Jahr herausstellt, dass die Fans mit Horizon erschöpft sind, hat Sony niemanden außer sich selbst zu beschuldigen, und ich hoffe, dass der Rest der Spielewelt ein wachsames Auge darauf hat, denn die metaphorischen Milchkühe werden irgendwann ersetzt werden müssen, und wenn diese Zeit kommt, wird es immens wichtig sein, dass es tatsächlich etwas gibt, durch das sie ersetzt werden können.