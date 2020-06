Harvest-Erweiterung verpflegt Spieler von Path of Exile diesen Monat

Die Entwickler von Grinding Gear Games haben uns kürzlich das Erscheinungsdatum der nächsten Erweiterung von Path of Exile mitgeteilt. Die Veröffentlichung ist für Mitte Juni geplant, auf dem PC ist es der 19. Juni (um 22 Uhr), während Spieler auf Playstation 4 und Xbox One in der darauffolgenden Woche starten. Gemäß dem Titel bringt Harvest ein brandneues Gameplay-Element mit sich. Die Spieler bekommen nämlich die Möglichkeit, einem Charakter namens Oshabi bei der Pflege der Gärten des heiligen Hains zu helfen. Das hat den Vorteil von "unübertroffen" leistungsstarken Handwerksoptionen, die ihr zur Perfektion eurer Ausrüstung verwenden könnt. Wenn ihr vor dem Start in zwei Wochen mehr über das Harvest-Add-On erfahren möchtet, besucht die offizielle Webseite oder seht euch den neuen Trailer (mit Entwicklerkommentaren) unten an.

