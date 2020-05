Harvest Moon: One World farmt noch 2020 auf Nintendo Switch

Hier ist eine schöne Überraschung, die nur wenige haben kommen sehen: Nintendo kündigte diese Woche Harvest Moon: One World für die Nintendo Switch an. Obwohl es noch kein bestimmtes Veröffentlichungsdatum für den Titel gab, bestätigte das Unternehmen bereits, dass wir noch in diesem Jahr auf der Hybridkonsole mit der Simulation rechnen dürfen. In der Pressemitteilung heißt es lediglich, dass One World mit einer "neuen Engine und neuen Grafiken" entwickelt wurde, um die bestehende Erfahrung im Laufe des Jahres auszubauen. Derzeit gibt es jedoch noch kein Gameplay-Material von Harvest Moon: One World, was in Anbetracht der jüngeren Vergangenheit der Reihe ein bisschen beunruhigend ist. Wir hoffen trotzdem auf das beste, denn Animal Crossing: New Horizons hat in vielen Spielern einen Hunger nach solchen Titeln entfacht.