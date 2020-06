Hartgesottener Trailer leitet auf CrossfireX-Beta ein

Smilegate und Microsoft wollen diese Woche eine offene Beta des Mehrspieler-Spektakels CrossfireX durchführen. Am 25. Juni, um 09:00 Uhr startet die Phase, die bis zum 29. Juni um 06:00 Uhr läuft. Alle Teilnehmer erhalten eine spezielle Axt im Spiel, sobald Entwickler Remedy den Port in Europa fertigstellen. Weitere Fortschritte lassen sich wohl nicht erzielen, da beim Start von CrossfireX niemand einen Vorteil haben soll. In der Beta stehen drei Acht-gegen-Acht-Karten und -Modi zur Verfügung:

• Black Widow (Team Match/Search & Destroy)

• GR Tower (Point Capture)

• Laboratory (Spectre)