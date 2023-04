Harrison Ford ist wirklich fertig mit Indiana Jones

HQ

Es wurde mehrfach gesagt, dass Indiana Jones and the Dial of Destiny das letzte Mal sein wird, dass Harrison Ford sich als berühmter Archäologe und Entdecker verkleidet. Aber obwohl das mehrmals gesagt wurde, hat es sich nie wirklich wie eine wahre Realität angefühlt. Aber es ist so.

Im Gespräch mit Total Film (danke, GamesRadar) bestätigte Ford, dass er dieses Jahr die Peitsche und den Hut richtig aufhängen wird, wenn der Film am 30. Juni startet.

"Dies ist der letzte Film der Reihe, und dies ist das letzte Mal, dass ich die Figur spiele. Ich gehe davon aus, dass es das letzte Mal sein wird, dass er in einem Film auftaucht", sagte Ford.

Er fuhr fort und fügte hinzu: "Ich war in der Lage, erstaunliche Filme zu liefern, die von Steven [Spielberg] und George [Lucas] über einen Zeitraum von 40 Jahren entwickelt wurden, und es nicht mit einem Wimmern, sondern mit einem Knall zu beenden, war mein größter Ehrgeiz für diesen Ausflug."

Während genaue Handlungsinformationen für diesen fünften und wahrscheinlich letzten Teil der Serie immer noch unter Verschluss gehalten werden, wurden mehrere Trailer veröffentlicht, von denen Sie einen unten finden können.