Hardware Awards 2023: Beste innovative Hardware

Wir haben es schon einmal geschrieben und wir werden es wieder schreiben, aber die Begriffe "innovativ" und "Innovation" werden in unserer geliebten Tech-Branche oft missbraucht. Ein Produkt nach dem anderen kommt in die Regale, das vielleicht felsenfest ist, aber es gibt keine wirkliche Innovation, kein Umdenken, keine Umstrukturierung des gesamten Nutzungsszenarios.

Deshalb begeben wir uns jedes Jahr auf eine Mission, eine Mission zum Feiern, um die Produkte zu ehren, die im Gamereactor-Büro gelandet sind und die wirklich durch Innovation beeindrucken. Es müssen nicht die besten Produkte eines bestimmten Jahres sein, Innovation ist in der Regel mit einigen ziemlich zentralen Kosten verbunden, aber Innovation, ja, sie haben geliefert.

In diesem Jahr hatten wir nicht annähernd so viel Zeit, um mit so vielen Hardware-Tests Schritt zu halten, wie wir gehofft hatten, aber es gab dennoch mehrere Male, in denen wir einen echten Hammer erhielten und neu konfigurieren mussten, was unsere Erwartungen für den Markt in Zukunft sein sollten. Das sind die Erfahrungen, die Sie als Rezensent sammeln, und wir würdigen sie hier noch einmal.



Gewinner: OnePlus Open

Ja, ein weiteres faltbares Telefon, das wissen wir. Aber es tut sich noch so viel in diesem speziellen Segment, dass es relativ offensichtlich erscheint, dass diese Art von technischer Innovation hier gewürdigt werden sollte. Das OnePlus Open ist nicht nur der erste echte Konkurrent von Samsungs etwas stagnierender Fold-Serie, es kam auch mit Pomp und Pracht daher, mit einer sauberen Android-Oberfläche, soliden Kameras und einer Einfachheit, die Samsung mit seiner OneUI-Software einfach nicht wirklich bieten kann

OnePlus Open ist ein Slam Dunk in so vielen verschiedenen Bereichen, vom wunderbaren "Bitte nicht stören"-Schieberegler an der Seite bis hin zur mittlerweile recht effektiven Zusammenarbeit mit dem schwedischen Hasselblad. Wunderbare Displays sowohl innen als auch außen. Schnelle Software dank leistungsstarker Innenleben, schnelles Aufladen über ein Ladegerät, das Sie in der Box erhalten. Es ist so ziemlich alles da, und das zu einem etwas günstigeren Preis als das Fold 5.

Das Einzige, was uns hier wirklich fehlt, ist das kabellose Laden, aber wir sind sicher, dass Open hier bleiben wird, und es gibt auch in zukünftigen Iterationen viel, auf das wir uns freuen können. Gut gemacht, OnePlus. Gut gemacht, OnePlus.

Gewinner: Sage Barista Touch

Kann eine Kaffeemaschine gewinnen, weil sie innovativ ist? Verdammt, ja, das kann es. Wie wir in unserer ursprünglichen Rezension geschrieben haben, ist diese spezielle Variante aus der ziemlich beeindruckenden Flotte von Sage etwas ganz Besonderes, weil sie versucht, mit Hilfe von Technologie den Grat zwischen hartgekochtem Espresso-Snobismus und Zugänglichkeit zu gehen. Das Display der Maschine führt Sie jedes Mal ruhig durch den Prozess, eine Temperaturanzeige dämpft automatisch die Milch im Topf für den perfekten Cappuccino, und detaillierte Einstellungen sorgen für eine Fülle von Anpassungsmöglichkeiten.

Eine gute Tasse Kaffee zuzubereiten ist sowohl eine zutiefst persönliche als auch eine relativ taktile Angelegenheit, bei der Sie direkt in den Prozess einbezogen werden und lernen möchten, ein ziemlich einschüchterndes Werkzeug zu beherrschen. Sage nimmt dir nichts davon weg, bietet aber hier und da kleine Details, die dich beim Lernen bewusster machen.

Wir in der Redaktion sind uns einig, dass dies eine Ehrung verdient, deshalb steht Barista Touch auf der diesjährigen Liste.

Gewinner: Pixel Tablet

Es gibt zweifellos viele von Ihnen da draußen, die eine Art Google Nest haben, und es gibt vielleicht sogar einige, die in einen Nest Hub investiert haben, der sowohl als Zuhause für Google Assistant, als auch als digitaler Bilderrahmen für Google Fotos sowie als eine Reihe anderer intelligenter Funktionen dient.

Google hat Anfang des Jahres die ziemlich geniale Sache gemacht, diesen Hub mit einem Tablet zu kombinieren, und dieses Produkt heißt Pixel Tablet. Das Tablet selbst ist für sich genommen nicht beeindruckend, aber in der Box erhalten Sie einen magnetischen Lautsprecherständer, der beim Anschließen Ihr Tablet auflädt, während es softwareseitig den Modus wechselt, um zu einem riesigen Nest Hub zu werden.

Es klingt einfach, aber die Tatsache, dass ein und dasselbe Produkt zu zwei wirklich unterschiedlichen, unterschiedlichen Geräten werden kann, ist so clever, dass wir es hier erwähnen müssen.

Gewinner: Pedestal Straight Rollin'

Der Pedestal Straight Rollin' und seine anderen Produkte sind für sich genommen nicht innovativ, aber das Design bietet eine positionelle Vielseitigkeit, die innovative Wunder für Ihr Zuhause bewirken kann, weshalb sie sicherlich einen Platz auf der diesjährigen Liste verdienen.

Damit meinen wir, dass es im Grunde "nur" ein Ständer auf Rädern ist, aber plötzlich in der Lage zu sein, zu steuern, wo und wie Ihr Fernseher positioniert ist, sowie Ihre Konsole, AppleTV, Soundbar, Kabel zu sammeln - das ganze Drumherum, alles auf einem Rahmen, ist so genial, dass es erstaunlich ist, dass niemand zuvor daran gedacht hat.

Aber Danish Pedestal schon, und obwohl es hier und da Raum für Verbesserungen gibt, waren wir vom Endergebnis so angenehm überrascht, dass wir ihm eine 10/10 gegeben haben. Dazu stehen wir.