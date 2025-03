Hanwha Life Sports gewinnt das erste League of Legends First Stand Turnier

HQ

Das erste internationale Turnier der Saison 2025 League of Legends ist zu Ende, als die First Stand Tournament gestern Abend zu Ende ging und die Winter Season Champions aus der ganzen Welt um einen Teil des Preispools von 1 Million US-Dollar kämpften.

Im Finale trat Koreas Hanwha Life Esports gegen EMEAs Karmine Corp an, wobei dieses Spiel etwas umkämpft war, aber letztendlich vom LCK-Vertreter kontrolliert wurde. Das bedeutet, dass nach einem 3:1-Ergebnis Hanwha Life zum ersten First Stand Tournament Sieger gekürt wurde und mit einem Preisgeld von 300.000 US-Dollar nach Hause geht.

Es sollte gesagt werden, dass, obwohl Karmine Corp es ins Finale schaffte, das Team zu kämpfen hatte und in der Gruppenphase eine 1-3-Bilanz aufstellte, genau wie China Top Esports und Nordamerika Team Liquid, wobei letzteres vor den Playoffs ausschied, weil es die schlechteste Kartendifferenz hatte.

Was die nächsten Schritte für die kompetitiven League of Legends betrifft, so wird die Spring Season bald beginnen, wobei die LEC vor Ende des Monats zurückkehrt.