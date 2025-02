Hanwha Life Esports gewinnt den LCK Cup 2025

HQ

Die League of Legends Championship Korea hat ihre erste große inländische Veranstaltung des Kalenderjahres hinter sich gebracht. Nach einem geschäftigen Start in die Saison ist die LCK Cup 2025 zu Ende gegangen, und in diesem Sinne haben wir nun einen Sieger, über den wir berichten können.

Hanwha Life Esports ist das Team, das sich nach einem hart umkämpften großen Finale gegen Gen.G Esports durchgesetzt hat. Dieses Ergebnis ist wichtig, da es bedeutet, dass Hanwha Life Esports der Vertreter der LCK bei der First Stand Tournament sein wird, die im März in Seoul stattfinden wird.

Wie der Rest der Teilnehmer wissen wir, dass Team Liquid Nordamerika repräsentieren wird und dass CTBC Flying Oyster den pazifischen Platz einnimmt. In Bezug auf EMEA und China werden beide Teilnehmer in Kürze festgelegt.