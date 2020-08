Hangar 13 würde gerne ein brandneues Mafia-Spiel umsetzen

Obwohl Mafia III trotz seiner vielen Schwächen ein relativ großer Verkaufserfolg war, reichte das den Entwicklern bei Hangar 13 offensichtlich nicht aus, um eine Fortsetung in Auftrag zu geben. Nachdem das Spiel im Jahr 2016 gestartet wurde, probiertes die Mannschaft mehrere Jahre lang neue Prototypen und verschiedene Ideen aus - wir wissen jedoch nicht, ob daraus irgendetwas geworden ist. Mittlerweile sind sie wieder beim ursprünglichen Mafia angelangt, denn uns steht ein aufwändiges Remake des ersten Spiels bevor. Doch was ist mit einem ganz neuen Kapitel in der Serie?

Daran hat das Team von Hangar 13 eigenen Aussagen zufolge ebenfalls Interesse. In einem Interview mit SegmentNext sagt das Studio, dass sie liebend gerne eine weitere Episode erstellen würden. Aktuell stehe jedoch ein anderes Projekt im Mittelpunkt:

"Wir hoffen, dass die Fans die Definitive Edition genießen. Wenn es gut läuft, können wir unsere Energie möglicherweise auf eine neue Installation lenken. Ich weiß, dass unser Team begeistert wäre, ein weiteres Mafia-Spiel entwickeln zu dürfen - sofern sich die Gelegenheit ergibt. In der Zwischenzeit arbeiten wir an einem anderen Projekt. Ich kann euch noch nichts darüber erzählen, aber es reicht zu sagen, dass wir uns darüber auch sehr freuen."

Dieses zweite Projekt ist eine eigenständige Marke, die in einer offenen Welt spielt. Ansonsten wissen wir über dieses ominöse Vorhaben noch nichts und es ist auch unbekannt, wann Hangar 13 mit einer Vorstellung um die Ecke kommt.