Handyspiel Tomb Raider Reloaded bringt Lara zurück

Die Tomb Raider-Reihe war seit ihrem Debüt 1996 schon immer gern gesehen. Das letzte Spiel aus der Reihe haben wir 2018 mit Shadow of the Tomb Raider erhalten. Seit zwei Jahren haben wir Lara also nicht mehr gesehen, vermisst ihr sie bereits? Falls ja, dann haben wir gute Neuigkeiten für euch.

Denn Square Enix hat ein neues Spiel mit unserer Lieblingsabenteurerin enthüllt. Zugegebenermaßen in einem sehr anderen Stil, als wir ihn von den letzten Spielen kennen.

Tomb Raider Reloaded ist ein Handyspiel, entwickelt von Square Enix London Mobile Team, in Kooperation mit Emerald City Games. 2021 soll das Spiel herauskommen. Außer einen kleinen Teaser-Trailer haben wir bisher keine Informationen bekommen. Ausgehend von dem sehr Cartoon-artigen Stil, können wir hierbei wohl eher mit leichter Spielkost rechnen.

Sagt das Spiel eurem Geschmack zu?