Händler möchte Alan Wake Remastered ab Oktober verkaufen

Im Epic Games Store wurde vor ein paar Monaten ein Remaster-Update für Alan Wake angedeutet und nun listen mehrere Outlets, darunter Ruten.com, Alan Wake Remastered in diversen Online-Shops. Die Auflistung verrät, dass das Spiel für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series und PC geplant ist und angeblich erscheint es bereits am 5. Oktober. Meldungen dieser Art haben für sich allein genommen wenig Aussagekraft, doch die Hinweise häufen sich und in der kommenden Woche erwartet uns ein Sony-Livestream Neuankündigungen...

Quelle: Windows Central.