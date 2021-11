Handgemaltes Horrorspiel Mundaun wird 4000 Mal auf Nintendo-Switch-Cartridges gepresst

HQ

Das stilisierte Horrorspiel Mundaun ist ab sofort in einer limitierten Auflage in physischer Form auf der Nintendo Switch verfügbar. Der Hersteller Super Rare Games bietet 4.000 Exemplare des Games an, die zum Preis von je 32 Euro verkauft werden. Neben der Cartridge warten auf Käufer eine Handvoll Extras, darunter ein Handbuch, Aufkleber und ein Set mit drei Sammelkarten (Näheres erfahrt ihr im Shop des Herstellers). Das Spiel stammt vom Schweizer Indie-Entwickler Michel Ziegler, der den einzigartigen Grafikstil selbst erstellt hat.